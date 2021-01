Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia 92 decessi: 136 nuovi positivi a Bergamo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A fronte di 28.462 tamponi effettuati sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 28.462 totale complessivo: 4.959.414 – i nuovi casi positivi: 2.952 (di cui 140 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 412.034 (+2.486), di cui 3.474 dimessi e 408.560 guariti – in terapia intensiva: 471 (-4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.424 (+80) – i decessi, totale complessivo: 25.498 (+92) I nuovi casi per provincia: Milano: 727 di cui 310 a Milano città; Bergamo: 136; Brescia: 681; Como: 159; Cremona: 115; Lecco: 88; Lodi: 89; Mantova: 274; Monza e Brianza: 175; Pavia: 291; Sondrio: 77; Varese: 95. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A fronte di 28.462 tamponi effettuati sono 2.952 i(10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 28.462 totale complessivo: 4.959.414 – icasi: 2.952 (di cui 140 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 412.034 (+2.486), di cui 3.474 dimessi e 408.560 guariti – in terapia intensiva: 471 (-4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.424 (+80) – i, totale complessivo: 25.498 (+92) Icasi per provincia: Milano: 727 di cui 310 a Milano città;: 136; Brescia: 681; Como: 159; Cremona: 115; Lecco: 88; Lodi: 89; Mantova: 274; Monza e Brianza: 175; Pavia: 291; Sondrio: 77; Varese: 95. L'articoloNews.

RaiNews : Gli Stati Uniti hanno stabilito un nuovo record di morti di morti per Covid. Nelle 24 ore hanno perso la vita 3.930… - repubblica : In Alto Adige i cani anti-Covid al lavoro nelle scuole - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - occhio_notizie : Covid Lazio, 2007 nuovi casi e 37 morti nelle ultime 24 ore - matteo_turri : RT @carloalberto: @fsaraceno Ultimo punto: la legge 178/2020, comma 47, prevede che venga consentita la somministrazione di vaccini COVID n… -