Covid: morto Eduardo Ferri, direttore del Centro Salute Mentale di Pomezia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Covid: Eduardo Ferri è morto in queste ore. Incoraggiava i suoi pazienti online con lo slogan “andrà tutto bene” Foto Facebook ASL Roma 6“Andrà tutto bene“, purtroppo non è stato così per Eduardo Ferri, noto medico di Pomezia che lunedì scorso è morto a causa dopo aver contratto il Covid-19. Partecipava alle puntate di Aracne tv trasmesse su YouTube che avevo come titolo proprio lo slogan che durante il lockdown di primavera era diventato in voga. Ferri era uno psichiatra dell’ospedale dei Castelli, proprio dov’era ricoverato e dov’è morto. Il sindaco di Pomezia Andriano Zuccalà l’ha ricordato per le due doti e capacità umane grazie alle quali presso lo stesso Comune e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)in queste ore. Incoraggiava i suoi pazienti online con lo slogan “andrà tutto bene” Foto Facebook ASL Roma 6“Andrà tutto bene“, purtroppo non è stato così per, noto medico diche lunedì scorso èa causa dopo aver contratto il-19. Partecipava alle puntate di Aracne tv trasmesse su YouTube che avevo come titolo proprio lo slogan che durante il lockdown di primavera era diventato in voga.era uno psichiatra dell’ospedale dei Castelli, proprio dov’era ricoverato e dov’è. Il sindaco diAndriano Zuccalà l’ha ricordato per le due doti e capacità umane grazie alle quali presso lo stesso Comune e ...

reportrai3 : Lo scorso aprile il vecchio boss Francesco Di Carlo è morto di Covid-19. Poco prima ci aveva raccontato di una trat… - petergomezblog : Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Frances… - DiMarzio : #Chapecoense, il presidente #PauloMagro morto per Covid - andrearoad : @GassmanGassmann Amico mio ad oggi sono morte poco meno di 2 milioni di persone nel mondo per COVID. Siamo 7,8 mili… - divorex82 : RT @bioccolo: Altro giorno, altro giro di contagi negli uffici Ogni maledetto giorno la cronaca locale si riempie di questa roba qua. L'ot… -

PRATO. In dieci mesi di pandemia, in provincia di Prato è deceduto un residente su mille. Questo il bilancio delle vittime del Covid, stando al bollettino quotidiano della Regione sull'epidemia. Con i ...

Sarà sempre ricordato come uno dei più grandi da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Col City ha disputato 13 stagioni, lasciando il club nel '79 (un'annata la saltò interamente ...

