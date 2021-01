Covid, Matteo Restivo è il primo atleta italiano vaccinato: “Non esitate” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il giovane nuotatore italiano Matteo Restivo ha condiviso sui social la sua soddisfazione per aver ricevuto il vaccino anti Covid. (Instagram)Matteo Restivo è il primo atleta professionista italiano a cui è stato somministrato il vaccino anti Covid. Il campione di nuoto ha ricevuto la dose prima di tutti perché è prossimo alla laurea in Medicina e Chirurgia. Classe 1994, è primatista nazionale sui 200 metri dorso in vasca lunga: nel 2018 agli Europei di Glasgow ha vinto due medaglie di bronzo, la prima nei 200 dorso e la seconda nei 4×100 misti. Tra il tirocinio in ospedale e la piscina, il giovane nuotatore si sta adesso preparando per le prossime Olimpiadi, che si terranno a Tokio quest’anno. Ti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il giovane nuotatoreha condiviso sui social la sua soddisfazione per aver ricevuto il vaccino anti. (Instagram)è ilprofessionistaa cui è stato somministrato il vaccino anti. Il campione di nuoto ha ricevuto la dose prima di tutti perché è prossimo alla laurea in Medicina e Chirurgia. Classe 1994, è primatista nazionale sui 200 metri dorso in vasca lunga: nel 2018 agli Europei di Glasgow ha vinto due medaglie di bronzo, la prima nei 200 dorso e la seconda nei 4×100 misti. Tra il tirocinio in ospedale e la piscina, il giovane nuotatore si sta adesso preparando per le prossime Olimpiadi, che si terranno a Tokio quest’anno. Ti ...

LiaCapizzi : La responsabilità e l'orgoglio di potersi vaccinare. La tutela dell'Università di Firenze per gli studenti impegnat… - fanpage : ?? Ultim'ora Ad annunciarlo, poco fa, è stato Matteo Marnati #MilanJuventus - fanpage : Matteo Salvini in difesa dei medici no vax. - VTrend_it : Quali i numeri settimanali dal @comunevico? Matteo Ferrucci aggiorna i cittadini: - LeandroDB95 : @RaffaeleMarroc3 @alefinoallafine @ZZiliani Il problema non sono i tifosi. In tutte le squadre ci sono tifosi cogli… -