Covid, Lombardia in zona rossa per l'Epifania: cosa si può fare il 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milano, 6 gennaio 2021 - Ultimo giorno in zona rossa per la Lombardia: le restrizioni del decreto Natale terminano oggi, giorno dell'Epifania. E da domani, 7 gennaio, sarà in vigore il decreto legge ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milano, 62021 - Ultimo giorno inper la: le restrizioni del decreto Natale terminano oggi, giorno dell'. E da domani, 7, sarà in vigore il decreto legge ...

petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - borghi_claudio : Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studi… - RegLombardia : #LNews A fronte di 12.790 tamponi effettuati sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 1.646… - MilanoSpia : Covid in Lombardia, rientro in classe e il rebus contagi. Convocata la task force dei tecnici… - SkyTG24 : Covid Lombardia, ieri 7.800 somministrazioni del vaccino. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Lombardia, dal Covid all'influenza: le vaccinazioni procedono a rilento Il Messaggero Lombardia, l’andamento del Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore

– i tamponi effettuati: 12.790, totale complessivo: 4.930.952 – i nuovi casi positivi: 1.338 (di cui 49 «debolmente positivi») – i guariti/dimessi totale complessivo: 409.548 (+1.646), di cui 3.519 di ...

Covid, Lombardia in zona rossa per l'Epifania: cosa si può fare il 6 gennaio

Milano, 6 gennaio 2021 - Ultimo giorno in zona rossa per la Lombardia: le restrizioni del decreto Natale terminano oggi, giorno dell'Epifania. E da domani, 7 gennaio, sarà in vigore il decreto legge p ...

– i tamponi effettuati: 12.790, totale complessivo: 4.930.952 – i nuovi casi positivi: 1.338 (di cui 49 «debolmente positivi») – i guariti/dimessi totale complessivo: 409.548 (+1.646), di cui 3.519 di ...Milano, 6 gennaio 2021 - Ultimo giorno in zona rossa per la Lombardia: le restrizioni del decreto Natale terminano oggi, giorno dell'Epifania. E da domani, 7 gennaio, sarà in vigore il decreto legge p ...