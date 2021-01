Covid, la Germania supera ancora i mille morti in un giorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le autorità sanitarie tedesche dell'Istituto Robert Koch hanno segnalato 21.237 nuove infezioni da coronavirus in un giorno. Lo riferisce la Dpa. Sono stati 1.019 i morti nelle 24 ore. Il picco di 1. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le autorità sanitarie tedesche dell'Istituto Robert Koch hanno segnalato 21.237 nuove infezioni da coronavirus in un. Lo riferisce la Dpa. Sono stati 1.019 inelle 24 ore. Il picco di 1.

