Covid Italia, Arcuri: "Entro marzo 5,9 milioni di vaccinati" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sulla campagna dei vaccini Covid , l'Italia è pronta ad accelerare: è la promessa del ministro della Salute Roberto Speranza al vertice Governo-Regioni sui vaccini. "Siamo secondi per numero di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sulla campagna dei vaccini, l'è pronta ad accelerare: è la promessa del ministro della Salute Roberto Speranza al vertice Governo-Regioni sui vaccini. "Siamo secondi per numero di ...

InnovazioneGov : I dati in formato open della dashboard Report #Vaccini Anti COVID-19 sono disponibili qui #vaccinih24 ?… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Anche… - petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - RosellaLara19 : RT @pbecchi: Covid in USA, 1 morto ogni 930 abitanti. Ma in Italia è molto peggio: nel 2020 la Protezione civile ha contato 1 morto Covid o… - cottinilor : RT @Aifa_ufficiale: #COVID19 #VaccinoModerna Dopo approvazione @EMA_News, CTS di AIFA si riunisce domani per esame dossier per immissione i… -