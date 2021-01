Covid, in Italia 272 mila vaccinati (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 272.307 i vaccini somministrati in Italia ad oggi. Il dato – reso noto dal governo – è aggiornato alle 17,50. Il maggiore numero delle persone vaccinate è composto da operatori del settore sanitario (233.283), a seguire il personale non sanitario (24.438) e gli ospiti delle strutture residenziali (14.586). Del totale dei vaccinati 165.676 sono donne e 106.631 uomini. La regione con il numero maggiore di vaccinazione è la Toscana (65,9%), fanalino di coda la Calabria (11,4%). Ma ecco nel dettaglio le regioni con la relativa percentuale: Abruzzo (43,8%), Basilicata (36,3%), Calabria (11,4%), Campania (41,3), Emilia-Romagna (47,1), Friuli Venezia Giulia (33,3%), Lazio (61,8%), Liguria (29,3%), Lombardia (17,8), Marche (32,1%), Molise (16,4), provincia di Bolzano (33,6%), Trento (62,3%), Piemonte (37), Puglia (52,6%), Sardegna ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 272.307 i vaccini somministrati inad oggi. Il dato – reso noto dal governo – è aggiornato alle 17,50. Il maggiore numero delle persone vaccinate è composto da operatori del settore sanitario (233.283), a seguire il personale non sanitario (24.438) e gli ospiti delle strutture residenziali (14.586). Del totale dei165.676 sono donne e 106.631 uomini. La regione con il numero maggiore di vaccinazione è la Toscana (65,9%), fanalino di coda la Calabria (11,4%). Ma ecco nel dettaglio le regioni con la relativa percentuale: Abruzzo (43,8%), Basilicata (36,3%), Calabria (11,4%), Campania (41,3), Emilia-Romagna (47,1), Friuli Venezia Giulia (33,3%), Lazio (61,8%), Liguria (29,3%), Lombardia (17,8), Marche (32,1%), Molise (16,4), provincia di Bolzano (33,6%), Trento (62,3%), Piemonte (37), Puglia (52,6%), Sardegna ...

