Covid, in Italia 260mila vaccinati. Riaperture scaglionate per la scuola: ecco chi torna in classe il 7 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sfiorano quota 260mila, al mattino del 6 gennaio, le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus tramite il vaccino Pfizer-BioNTech. Si tratta di oltre la metà delle dosi disponibili nel nostro Paese che sono già state inoculate. I dati sono quelli del report ufficiale del Governo e arrivano alla viglia della riapertura delle scuole, domani 7 gennaio. Non tutte, in realtà. Si tratta delle elementari e delle medie ma non delle superiori. Le regioni, tranne l’Alto Adige, hanno preferito scaglionare la ripartenza della didattica in presenza nell’arco delle prossime settimane. Decolla la campagna vaccinale La regione con la percentuale più alta di dosi somministrate in rapporto a quelle ricevute da Pfizer è il Lazio con il 77,9%. Seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sfiorano quota, al mattino del 6, le persone vaccinate incontro il coronavirus tramite il vaccino Pfizer-BioNTech. Si tratta di oltre la metà delle dosi disponibili nel nostro Paese che sono già state inoculate. I dati sono quelli del report ufficiale del Governo e arrivano alla viglia della riapertura delle scuole, domani 7. Non tutte, in realtà. Si tratta delle elementari e delle medie ma non delle superiori. Le regioni, tranne l’Alto Adige, hanno preferito scaglionare la ripartenza della didattica in presenza nell’arco delle prossime settimane. Decolla la campagna vaccinale La regione con la percentuale più alta di dosi somministrate in rapporto a quelle ricevute da Pfizer è il Lazio con il 77,9%. Seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la ...

InnovazioneGov : I dati in formato open della dashboard Report #Vaccini Anti COVID-19 sono disponibili qui #vaccinih24 ?… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Anche… - lucianonobili : Mentre l’Italia arranca nella somministrazione del vaccino anti #Covid, invece di mettersi a correre e… - cappelIaiomatto : Frana su albergo a #Bolzano, era chiuso per #covid. Nessuna vittima #ANSA IL VIDEO - RovereLorenzo : RT @Curini: Insomma, più passa il tempo e più l'#Italia appare un modello in fatto di gestione #COVID19. Un modello da non seguire però. Il… -