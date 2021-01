Covid, il governo pensa di prorogare lo stato d’emergenza fino a luglio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo aver approvato il primo decreto del 2021, il governo sta valutando fino a quando prolungare lo stato d’emergenza. Con la giornata di oggi si concludono le vacanze natalizie più castigate degli ultimi anni. Oggi è l’ultimo dei giorni in zona rossa previsti dall’ultimo Dpcm di dicembre del governo Conte. Ieri è stato approvato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo aver approvato il primo decreto del 2021, ilsta valutandoa quando prolungare lo. Con la giornata di oggi si concludono le vacanze natalizie più castigate degli ultimi anni. Oggi è l’ultimo dei giorni in zona rossa previsti dall’ultimo Dpcm di dicembre delConte. Ieri èapprovato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il disagio sociale maturato con la crisi legata alla pandemia apre scenari inquietanti per le infiltrazioni della criminalità organizzate. Le mafie sono pronte ad approfittare di questa crisi per alim ...

Infermiera morta dopo il vaccino Covid, l'autopsia: nessuna relazione tra i due eventi

Lo afferma il governo di Lisbona, secondo quanto riferisce il Correio ... La notizia riportata su altre testate Un'infermiera è morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer.

Il disagio sociale maturato con la crisi legata alla pandemia apre scenari inquietanti per le infiltrazioni della criminalità organizzate. Le mafie sono pronte ad approfittare di questa crisi per alim ...Lo afferma il governo di Lisbona, secondo quanto riferisce il Correio ... La notizia riportata su altre testate Un'infermiera è morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer.