Covid, il bollettino di oggi: 20.331 nuovi casi e 548 morti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 6 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 20.331 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 178.596 tamponi eseguiti e 548 i morti in 24 ore. Stabile l'indice di positività, all'11,4%. Questi i dati sulla diffusione del contagio resi noti pochi istanti fa dal ministero della Salute. In Veneto oggi 3.638 nuovi contagi Il virus in Veneto continua a correre. Sono ben 3.638 i nuovi positivi, e 126 i decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 273.735, quello dei morti a 7.114. I soggetti attualmente positivi al virus sono 91.299 (-2.929). Gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore ...

