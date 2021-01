Covid, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 872 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 33 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 5, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 2, residenti nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 872 tamponi effettuati sono risultate positive al33 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 5, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 2, residenti nel ...

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - Agenzia_Ansa : #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancor… - Agenzia_Ansa : #Covid: sale ancora il tasso di positività, è al 17,6% Il nuovo bollettino del ministero della Salute, 67.174 i ta… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: 1581 casi positivi su 10037 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 23 - TGR Puglia - occhio_notizie : Covid in Irpinia, 33 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore: il bollettino di oggi 6 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid oggi: bollettino Coronavirus 6 gennaio. Contagi Italia ed Emilia Romagna Il Resto del Carlino Covid Toscana, 411 nuovi casi e 27 morti: il bollettino

Firenze, 6 gen. - In Toscana sono complessivamente 122.831 i casi di positività al coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. E si si registrano 27 nuovi decessi. Questi i dati relativi all'andamento de ...

Covid, in provincia di Prato è morto un residente su mille

PRATO. In dieci mesi di pandemia, in provincia di Prato è deceduto un residente su mille. Questo il bilancio delle vittime del Covid, stando al bollettino quotidiano della Regione sull'epidemia. Con i ...

Firenze, 6 gen. - In Toscana sono complessivamente 122.831 i casi di positività al coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. E si si registrano 27 nuovi decessi. Questi i dati relativi all'andamento de ...PRATO. In dieci mesi di pandemia, in provincia di Prato è deceduto un residente su mille. Questo il bilancio delle vittime del Covid, stando al bollettino quotidiano della Regione sull'epidemia. Con i ...