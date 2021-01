Covid e spostamenti: cosa cambia per gli italiani il 7 e l’8 gennaio? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Domani si aprirà una nuova fase per gli spostamenti e le restrizioni a causa del Covid. cosa ha previsto il Governo Conte per noi? A seguito dei giorni delle tanto attese festività natalizie e con l’avvento dell’anno nuovo, il 2021 desiderato come poche cose al mondo, naturalmente è poi giunta anche l’Epifania che come sappiamo “tutte le feste porta via”. Ebbene si, da domani si torna alla vita di tutti i giorni. Chi tornerà a lavoro, chi alla didattica, chi alla propria quotidianità ormai non più scombussolata dai ritmi delle festività natalizie. Non dobbiamo però dimenticarci di essere ancora in pandemia e che quindi le restrizioni ci saranno ancora, anche se i vaccini sono già in circolo, fra una indagine e l’altra, bisognose di essere osservate. Covid e spostamenti: cosa accadrà il ... Leggi su instanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Domani si aprirà una nuova fase per glie le restrizioni a causa delha previsto il Governo Conte per noi? A seguito dei giorni delle tanto attese festività natalizie e con l’avvento dell’anno nuovo, il 2021 desiderato come poche cose al mondo, naturalmente è poi giunta anche l’Epifania che come sappiamo “tutte le feste porta via”. Ebbene si, da domani si torna alla vita di tutti i giorni. Chi tornerà a lavoro, chi alla didattica, chi alla propria quotidianità ormai non più scombussolata dai ritmi delle festività natalizie. Non dobbiamo però dimenticarci di essere ancora in pandemia e che quindi le restrizioni ci saranno ancora, anche se i vaccini sono già in circolo, fra una indagine e l’altra, bisognose di essere osservate.accadrà il ...

Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - MediasetTgcom24 : Covid, verso stop spostamenti tra Regioni fino al 15 e weekend arancione #Covid - salernonotizie : Nuovo decreto Covid, fino al 15 gennaio. Spostamenti limitati - FloMassardi : COVID-19 Ecco le nuove misure in vigore da domani e per i prossimi giorni. DAL 7 AL 15 GENNAIO ??SPOSTAMENTI: viet… - Cesare_Baronio : RT @eterea_naive: Questi maledetti non ci lasceranno più vivere -

Ultime Notizie dalla rete : Covid spostamenti Dl Covid. Spostamenti, scuola, negozi: cosa succede dopo l'Epifania? Rai News IL RICORDO Piersanti Mattarella, commemorazione a Palermo

DECRETO PONTE/ Scuole superiori al via l'11, le regioni in ordine sparso. Weekend sarà arancione News. L'Italia, che oggi e domani torna ad essere zona rossa, nel prossimo weeken ...

Coronavirus, dal 7 gennaio cambiano le zone di rischio!

Il 7 e l'8 gennaio è prevista la zona "gialla rafforzata" in tutta Italia: spostamenti liberi ma soltanto nei confini della propria regione.

DECRETO PONTE/ Scuole superiori al via l'11, le regioni in ordine sparso. Weekend sarà arancione News. L'Italia, che oggi e domani torna ad essere zona rossa, nel prossimo weeken ...Il 7 e l'8 gennaio è prevista la zona "gialla rafforzata" in tutta Italia: spostamenti liberi ma soltanto nei confini della propria regione.