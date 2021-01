Covid – Come funziona il vaccino italiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) – Si chiama Grad-CoV2 allestito e prodotto da ReiThera con la collaborazione dell’Ospedale Spallanzani per la sperimentazione, il vaccino è sicuro, efficace, monodose ed è economico. Un risultato che Come ha sottolineato Franco Locatelli, presidente del CSS, che ha introdotto la conferenza stampa di presentazione dei risultati della sperimentazione di fase I del vaccino italiano anti Covid, GRAd-CoV2, all’Istituto Spallanzani , “Dimostra Come l’Italia sia in grado in maniera competitiva di giocarsi partite importanti Come questa e generare tecnologia biomedica sofisticata”. “Abbiamo iniziato la sperimentazione del vaccino il 24 agosto e a 21 giorni non è stato osservato nessun evento avverso. Né ci sono stati effetti indesiderati nel sito di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) – Si chiama Grad-CoV2 allestito e prodotto da ReiThera con la collaborazione dell’Ospedale Spallanzani per la sperimentazione, ilè sicuro, efficace, monodose ed è economico. Un risultato cheha sottolineato Franco Locatelli, presidente del CSS, che ha introdotto la conferenza stampa di presentazione dei risultati della sperimentazione di fase I delanti, GRAd-CoV2, all’Istituto Spallanzani , “Dimostral’Italia sia in grado in maniera competitiva di giocarsi partite importantiquesta e generare tecnologia biomedica sofisticata”. “Abbiamo iniziato la sperimentazione delil 24 agosto e a 21 giorni non è stato osservato nessun evento avverso. Né ci sono stati effetti indesiderati nel sito di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Come Vaccino Covid italiano, come funziona: basta una dose Adnkronos Roma, Fonseca negativo al Covid-19: parte verso Crotone

L'allenatore è risultato negativo al tampone per il Covid-19, mentre invece è positivo Tiago Pinto, nuovo general manager della Roma.

Coronavirus in Germania, Merkel indurisce il lockdown: contatti al minimo

I residenti nelle aree che registrano un’incidenza superiore a 200 nuovi contagi per 100 mila abitanti nell’arco di una settimana, non potranno allontanarsi più di 15 chilometri dal loro domicilio ...

