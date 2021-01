Covid-19, Lopalco: “Vacciniamo subito il personale scolastico. Così la scuola diventa sicura” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco interviene ancora una volta sul ritorno a scuola e sulle misure adeguate. Secondo Lopalco bisogna vaccinare il personale scolastico al più presto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia Pier Luigiinterviene ancora una volta sul ritorno ae sulle misure adeguate. Secondobisogna vaccinare ilal più presto. L'articolo .

AndreaCardinal : In arrivo altre 17 scatole di vaccino per la Puglia, finora somministrato il 62,3% delle dosi assegnate „Arriverann… - zazoomblog : Lopalco varianti Covid? Gravità è uguale- Preoccupa inefficacia vaccino se... - #Lopalco #varianti #Covid?… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Lopalco: “Entro pochi giorni attivo l’ospedale Covid in Fiera” - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : Lopalco: “Entro pochi giorni attivo l’ospedale Covid in Fiera” - TGR Puglia - BlunoteWeb : #Covid: #Lopalco, ‘In #Puglia non ci sono numeri da #zonarossa’ -