Coronavirus, ultime notizie. Ema: "Via libera al vaccino di Moderna". LIVE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Agenzia Europea del Farmaco ha autorizzato il nuovo siero anti-Covid di Moderna. Il ministro è intervenuto durante il vertice Governo-Regioni sul piano vaccini. Oggi Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo. Ieri calo delle terapie intensive, ma aumentano i ricoveri ordinari Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Agenzia Europea del Farmaco ha autorizzato il nuovo siero anti-Covid di. Il ministro è intervenuto durante il vertice Governo-Regioni sul piano vaccini. Oggi Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo. Ieri calo delle terapie intensive, ma aumentano i ricoveri ordinari

RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - stefanoepifani : Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello d… - Tg3web : Con oltre 15.00 nuovi casi risalgono i contagi da coronavirus. Ma è il numero delle vittime quello che colpisce di… - SPatrizio : RT @momentosera: #Coronavirus, oltre 86,4 mln di casi nel mondo. Negli Usa, che guidano la triste 'classifica', si sono registrate oltre 25… - Silvia_Caprari : RT @stefanoepifani: Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello di ri… -