Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Germania, Merkel annuncia la proroga del lockdown fino al 31 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 85 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021. ? Coronavirus, ultime notizie DAL mondo: LA DIRETTA Ore 8,00 – Germania, Merkel ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021)dal: tutte le news in tempo realeDAL– La pandemia diha provocato ad oggi oltre 85 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui lesul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte ledalsuldi oggi, mercoledì 62021. ?DAL: LA DIRETTA Ore 8,00 –...

