Coronavirus, ultime notizie. 20.331 nuovi casi e 178.596 tamponi. I morti sono 548. LIVE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Resta stabile all'11,38% il rapporto tra positivi e test analizzati. Calano di 225 uniotà i ricoveri con sintomi, aumentano di due quelli in terapia intensiva. Dopo l'autorizzazione dell'Agenzia Europea del Farmaco domani si riunirà anche l'Aifa. Speranza: "È un passo avanti, ma la sfida è ancora dura". Oggi Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Resta stabile all'11,38% il rapporto tra positivi e test analizzati. Calano di 225 uniotà i ricoveri con sintomi, aumentano di due quelli in terapia intensiva. Dopo l'autorizzazione dell'Agenzia Europea del Farmaco domani si riunirà anche l'Aifa. Speranza: "È un passo avanti, ma la sfida è ancora dura". Oggi Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo

