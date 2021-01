Coronavirus, ultime notizie. 20.331 nuovi casi e 178.596 tamponi. I morti sono 548. LIVE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Resta stabile all'11,38% il rapporto tra positivi e test analizzati. Calano di 225 unità i ricoveri con sintomi, aumentano di due quelli in terapia intensiva. I primi 80 milioni di dosi di vaccino Moderna arriveranno in Ue entro settembre 2021. Oggi Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Resta stabile all'11,38% il rapporto tra positivi e test analizzati. Calano di 225 unità i ricoveri con sintomi, aumentano di due quelli in terapia intensiva. I primi 80 milioni di dosi di vaccino Moderna arriveranno in Ue entro settembre 2021. Oggi Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Coronavirus, Sicilia terza regione con 1.576 casi: Catania è la provincia con più positivi

Nelle ultime 24 ore sono 1.576 i nuovi positivi su 9.537 tamponi processati, con un tasso del 16,5 per cento. La regione è al terzo posto in Italia per numero di casi dopo il Veneto (3.151) e il Lazio ...

No all’Iva agevolata ai Comuni

e alla luce della grave situazione economica che ha portato il Covid-19, le opere di recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione di opere pubbliche, fossero assoggettate all’aliquota agevolata ...

