Coronavirus, tornano le zone rosse e arancioni: stavolta rischia anche il Lazio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Italia a colori, ma quali? Terminate le festività natalizie con il rosso e l’arancione per tutti, si torna alla differenziazione a seconda dell’indice Rt di ogni singola regione. E stavolta a rischiare è anche il Lazio. Fatto salvo che per i giorni del 9 e 10 gennaio 2021, si prevede l’Italia intera in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi, anche se resterà consentita la vendita di cibi d’asporto (fino alle 22) o la consegna a domicilio, quello che andremo a vedere è cosa succederà in seguito, soprattutto da quando scadrà il DPCM attualmente in vigore. I colori in base all’RT Il Governo prende le sue decisioni in base al monitoraggio dell’indice Rt. Cosa vuol dire questo? Che se una Regione dovesse superare un determinato livello di Rt, allora il colore cambierebbe di conseguenza. La Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Italia a colori, ma quali? Terminate le festività natalizie con il rosso e l’arancione per tutti, si torna alla differenziazione a seconda dell’indice Rt di ogni singola regione. Ere èil. Fatto salvo che per i giorni del 9 e 10 gennaio 2021, si prevede l’Italia intera in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi,se resterà consentita la vendita di cibi d’asporto (fino alle 22) o la consegna a domicilio, quello che andremo a vedere è cosa succederà in seguito, soprattutto da quando scadrà il DPCM attualmente in vigore. I colori in base all’RT Il Governo prende le sue decisioni in base al monitoraggio dell’indice Rt. Cosa vuol dire questo? Che se una Regione dovesse superare un determinato livello di Rt, allora il colore cambierebbe di conseguenza. La Regione ...

