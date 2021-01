Coronavirus. Stato di emergenza, si va verso la proroga al 31 luglio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Italia il Governo va verso un’ulteriore stretta per contenere il virus. E, mentre è al lavoro per mettere a punto il Nuovo Dpcm in vigore dal 15 gennaio, si sta già pensando di prorogare lo Stato di emergenza, che dovrebbe terminare il 31 gennaio, fino al 31 luglio 2021. Altri mesi in più vista la situazione in cui tutt’oggi ci troviamo sembra quasi necessario il prolungamento. In realtà, sono due le date sul tavolo del Governo: 31 marzo e 31 luglio, ma la seconda sembra essere la scelta più giusta. Per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, “prorogare lo Stato di emergenza sembra inevitabile e come minimo bisognerà arrivare a primavera inoltrata“. Leggi anche: Coronavirus, tornano le zone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Italia il Governo vaun’ulteriore stretta per contenere il virus. E, mentre è al lavoro per mettere a punto il Nuovo Dpcm in vigore dal 15 gennaio, si sta già pensando dire lodi, che dovrebbe terminare il 31 gennaio, fino al 312021. Altri mesi in più vista la situazione in cui tutt’oggi ci troviamo sembra quasi necessario il prolungamento. In realtà, sono due le date sul tavolo del Governo: 31 marzo e 31, ma la seconda sembra essere la scelta più giusta. Per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, “re lodisembra inevitabile e come minimo bisognerà arrivare a primavera inoltrata“. Leggi anche:, tornano le zone ...

Marcozanni86 : Anche il premier della Baviera, ammette l'ovvio: far gestire all'#UE l'approvvigionamento dei vaccini è stato un fa… - TgLa7 : #Vaccini, Misiani, viceministro dell'Economia: 'Se la Regione a guida leghista - che aveva già combinato disastri c… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Alex Sandro positivo al Covid-19 Il giocatore è già stato posto in isolamento #SkySport #SerieA… - dayflyer : RT @Marcozanni86: Anche il premier della Baviera, ammette l'ovvio: far gestire all'#UE l'approvvigionamento dei vaccini è stato un fallimen… - giuliabottini : RT @Marcozanni86: Anche il premier della Baviera, ammette l'ovvio: far gestire all'#UE l'approvvigionamento dei vaccini è stato un fallimen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Stato Coronavirus nel mondo, in Germania lockdown prorogato fino al 31 gennaio la Repubblica Sulle corsie ciclabili è già polemica. Laudazi: "Saranno un incubo per il traffico urbano"

Vasto: anche in corso Mazzini si farà una bike lane Automobilisti e ciclisti dovranno imparare a condividere la stessa striscia d’asfalto. Sulle strade non sufficientemente ampie, le corsie per le aut ...

Motta San Giovanni – Chiusa anche la scuola dell’infanzia fino al 15 gennaio

“Se non ci saranno ulteriori criticità, tutti gli alunni di Motta San Giovanni torneranno a scuola il 16 gennaio. Abbiamo deciso di estendere anche alla scuola dell’infanzia quanto già disposto dal Pr ...

Vasto: anche in corso Mazzini si farà una bike lane Automobilisti e ciclisti dovranno imparare a condividere la stessa striscia d’asfalto. Sulle strade non sufficientemente ampie, le corsie per le aut ...“Se non ci saranno ulteriori criticità, tutti gli alunni di Motta San Giovanni torneranno a scuola il 16 gennaio. Abbiamo deciso di estendere anche alla scuola dell’infanzia quanto già disposto dal Pr ...