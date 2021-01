Coronavirus, Spagna già nella terza ondata: scuole aperte e balzo in avanti sui vaccini. A Madrid somministrate solo il 5% delle dosi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Spagna è già nel mezzo della terza ondata. I contagi crescono, nonostante i pochi tamponi nelle ultime due settimane, e le comunità autonome corrono ai ripari. La Catalogna torna a chiudere tutto da giovedì e la Castiglia e León chiede al governo di Pedro Sánchez un lockdown “breve ma efficace”. I dati sul numero delle dosi di vaccino inoculate sono incoraggianti: martedì sono passate da 82.834 a 139.339. Ma c’è ancora tanta strada da fare e molta differenza tra le regioni. Per il momento, la questione della riapertura delle scuole resta fuori discussione: gli studenti torneranno nelle aule. Ecco il punto della situazione. Crescita dei contagi – Il basso numero di tamponi eseguiti durante le feste natalizie non permette di definire la portata reale della diffusione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Laè già nel mezzo della. I contagi crescono, nonostante i pochi tamponi nelle ultime due settimane, e le comunità autonome corrono ai ripari. La Catalogna torna a chiudere tutto da giovedì e la Castiglia e León chiede al governo di Pedro Sánchez un lockdown “breve ma efficace”. I dati sul numerodi vaccino inoculate sono incoraggianti: martedì sono passate da 82.834 a 139.339. Ma c’è ancora tanta strada da fare e molta differenza tra le regioni. Per il momento, la questione della riaperturaresta fuori discussione: gli studenti torneranno nelle aule. Ecco il punto della situazione. Crescita dei contagi – Il basso numero di tamponi eseguiti durante le feste natalizie non permette di definire la portata reale della diffusione ...

Aragones ha, inoltre, chiesto all'esecutivo di Madrid l'estensione della cassa integrazione straordinaria oltre il 31 gennaio e aiuti diretti alle imprese e settori più duramente colpiti dalla ...

Vaccino anti Covid, Italia 2^ in Ue con 259.481 dosi somministrate

ROMA (ITALPRESS) – In Italia il totale delle vaccinazioni contro il Covid-19 ha raggiunto quota 259.481. Lo rende noto il ministero della Salute comunicando i dati aggiornati ala serata di ieri. Il no ...

