Coronavirus: sindaco Palermo, 'pronto a chiudere scuole comunali'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Siamo nuovamente nella situazione di qualche mese fa, quando sono stato costretto a sospendere un provvedimento già pronto ancorché di dubbia legittimità per le scuole di competenza comunale. La scuola è importante, certamente, ma non possiamo per questioni di principio provocare una strage. Lo stesso vale per le attività economiche per le quali torniamo a chiedere interventi adeguati". Lo ha dichiarato questa sera il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Non è inoltre accettabile continuare a bloccare la capacità dei Comuni di rendere servizi essenziali per vincoli e limiti di spesa che altri paesi europei hanno sospeso e che in Italia continuano a essere vigenti. Non sono tollerabili impuntature di burocrazie di Palazzo che sembrano vivere fuori dalla attuale realtà.

La decisione dopo un accertato caso di positività al Covid-19 di un dipendente comunale. Previsto, come da protocollo, l’avvio della sanificazione dei locali di piazza Pretoria. Intanto il sindaco di ...

I doni 'sospesi' della Befana grazie alla Croce Rossa Italiana e alla generosità dei cittadini

"La macchina della generosità non si ferma- ha commentato il Sindaco Chiassai Martini - i bambini di Montevarchi ... a causa della pandemia da Covid-19, si sono riscoperti anche più fragili e ...

