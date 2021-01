Coronavirus: Sicilia, somministrati in un giorno oltre diecimila vaccini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Sono circa trentamila le persone che in Sicilia hanno già ricevuto il vaccino anti-covid. In particolare, nella sola giornata di ieri in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 10.008 dosi di farmaco su altrettanti cittadini. La Sicilia, al momento, è la seconda regione d'Italia per numero di vaccini eseguiti. Intanto, secondo quanto programmato nell'ambito del Piano nazionale, ieri è giunto nell'Isola il nuovo approvvigionamento di vaccini che è già nella disponibilità dei centri di somministrazione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Sono circa trentamila le persone che inhanno già ricevuto il vaccino anti-covid. In particolare, nella sola giornata di ieri in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 10.008 dosi di farmaco su altrettanti cittadini. La, al momento, è la seconda regione d'Italia per numero dieseguiti. Intanto, secondo quanto programmato nell'ambito del Piano nazionale, ieri è giunto nell'Isola il nuovo approvvigionamento diche è già nella disponibilità dei centri di somministrazione.

