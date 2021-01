Coronavirus: Sicilia, San Fratello diventa da domani zona rossa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Il Comune di San Fratello, in provincia di Messina, diventerà “zona rossa” da domani, giovedì 7 gennaio sino a giovedì 21 gennaio 2021. Lo prevede un'ordinanza (la n. 3 del 5 gennaio) del presidente della Regione Nello Musumeci che, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, ha disposto l'adozione della misura contenitiva. Il provvedimento è stato varato - sentito il sindaco - considerata la gravità della situazione sanitaria al “fine di salvaguardare la salute pubblica”. E' stata inoltre prorogata sino al 15 gennaio (compreso) l'ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 contenente misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione, misure aggiuntive di distanziamento interpersonale e il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Il Comune di San, in provincia di Messina, diventerà “” da, giovedì 7 gennaio sino a giovedì 21 gennaio 2021. Lo prevede un'ordinanza (la n. 3 del 5 gennaio) del presidente della Regione Nello Musumeci che, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, ha disposto l'adozione della misura contenitiva. Il provvedimento è stato varato - sentito il sindaco - considerata la gravità della situazione sanitaria al “fine di salvaguardare la salute pubblica”. E' stata inoltre prorogata sino al 15 gennaio (compreso) l'ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 contenente misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione, misure aggiuntive di distanziamento interpersonale e il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei ...

