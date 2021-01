Coronavirus Sicilia, il bollettino del 6 gennaio 2021: si registrano 1.692 nuovi casi, 1.350 i guariti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 1.692 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.767 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 6 gennaio 2021. In terapia intensiva i pazienti sono 194 (+4), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1190 (-8). Sono invece 1.350 i pazienti guariti. Si registrano purtroppo 29 vittime.I casi città per cittàCatania 449, Palermo 485, Messina 207, Caltanissetta 91, Agrigento 73, Ragusa 61, Trapani 82, Siracusa 193, Enna 51. Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 1.692 icontagi registrati insu 9.767 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 6. In terapia intensiva i pazienti sono 194 (+4), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1190 (-8). Sono invece 1.350 i pazienti. Sipurtroppo 29 vittime.Icittà per cittàCatania 449, Palermo 485, Messina 207, Caltanissetta 91, Agrigento 73, Ragusa 61, Trapani 82, Siracusa 193, Enna 51.

