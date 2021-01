Coronavirus: Sicilia, 1.692 contagi e 29 decessi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Tra ieri e oggi in Sicilia sono stati registrati 1.692 nuovi contagi. I nuovi casi sono stati scoperti sulla base di 9.767 tamponi molecolari processati. I decessi in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 29, le guarigioni 1.350. Al momento il computo complessivo degli attuali contagiati e' di 37.739, 313 più di ieri. I ricoverati in regime ordinario sono 1.190, quelli nelle terapie intensive e sub intensive 194. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Tra ieri e oggi insono stati registrati 1.692 nuovi. I nuovi casi sono stati scoperti sulla base di 9.767 tamponi molecolari processati. Iinnelle ultime 24 ore sono stati 29, le guarigioni 1.350. Al momento il computo complessivo degli attualiati e' di 37.739, 313 più di ieri. I ricoverati in regime ordinario sono 1.190, quelli nelle terapie intensive e sub intensive 194.

Regione_Sicilia : #Covid19, @ruggerorazza: «Ieri in #Sicilia somministrati oltre 10mila vaccini. Complessivamente circa 30mila». Seco… - TV7Benevento : Coronavirus: Sicilia, 1.692 contagi e 29 decessi... - mapdig : Vanificare tutto in un attimo...siete stati capace anche di questo e per cosa? Per lo shopping e le feste.. Ovviame… - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 06/01/2021: corsa a dieci - Veneto, Lombardia, Lazio, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Campania, Pie… - zazoomblog : Coronavirus Sicilia il bollettino del 6 gennaio 2021: si registrano 1.692 nuovi casi 1.350 i guariti - #Coronavirus… -