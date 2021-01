Coronavirus, oltre mille nuovi positivi in Campania: 19 decessi comunicati (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il bollettino dell’Epifania trasmesso dall’Unità di Crisi della Regione Campania racconta di 1.366 nuovi positivi. Di questi 1.294 sono asintomatici e solo 72 sintomatici, a fronte di 17.212 tamponi processati. Il rapporto tra tamponi e positivi è di poco inferiore all’8%. Sono 1.364 le persone guarite dal covid-19 ma nel bollettino sono presenti altri 19 decessi che portano il totale delle morti a 2.994. Questo, nel dettaglio il bollettino odierno: positivi del giorno: 1.366 di cui: Asintomatici: 1.294 Sintomatici: 72Tamponi del giorno: 17.212 Totale positivi: 195.219 Totale tamponi: 2.096.822 ?Deceduti: 19 (*) Totale deceduti: 2.994 Guariti: 1.364 Totale guariti: 115.882 * 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il bollettino dell’Epifania trasmesso dall’Unità di Crisi della Regioneracconta di 1.366. Di questi 1.294 sono asintomatici e solo 72 sintomatici, a fronte di 17.212 tamponi processati. Il rapporto tra tamponi eè di poco inferiore all’8%. Sono 1.364 le persone guarite dal covid-19 ma nel bollettino sono presenti altri 19che portano il totale delle morti a 2.994. Questo, nel dettaglio il bollettino odierno:del giorno: 1.366 di cui: Asintomatici: 1.294 Sintomatici: 72Tamponi del giorno: 17.212 Totale: 195.219 Totale tamponi: 2.096.822 ?Deceduti: 19 (*) Totale deceduti: 2.994 Guariti: 1.364 Totale guariti: 115.882 * 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 ...

TREVISO - Oltre mille decessi. L’effetto del coronavirus assume proporzioni gigantesche nella Marca. Ieri sono mancate altre 26 persone. La triste conta dei lutti registrati in poco ...

REGGIO EMILIA Nessun decesso ma 289 nuovi positivi a Reggio Emilia (di cui 134 sintomatici) nelle ultime 24 ore. E' il bilancio di giornata emesso dalla Regione Emilia-Romagna, dove in totale sono 1.5 ...

