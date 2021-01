Coronavirus, oltre 318 mila vaccini somministrati finora: in testa Veneto e Lazio. Italia in ottava posizione nel mondo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da quando è partita la campagna vaccinale a fine dicembre contro il Coronavirus nelle regioni Italiane, è arrivato a 318.073 il totale dei vaccini somministrati fino a questo momento. Sono 695.175 le dosi di farmaco consegnate alle Regioni. Significa quindi che, del totale, non è stato utilizzato neanche il 50% dei vaccini Pfizer consegnati in questa prima tranche all’Italia. Nell’ultima giornata sono state somministrate circa 59 mila dosi. In particolare, stando a quanto riportano i dati diffusi dal governo, le donne alle quali è stato somministrato il farmaco anti-Covid sono finora 194.114; gli uomini sono invece 123.959. La fascia d’età più vaccinata per ora è quella che va dai 50 ai 59 anni. Sono 270.724 gli operatori sanitari e sociosanitari che ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da quando è partita la campagna vaccinale a fine dicembre contro ilnelle regionine, è arrivato a 318.073 il totale deifino a questo momento. Sono 695.175 le dosi di farmaco consegnate alle Regioni. Significa quindi che, del totale, non è stato utilizzato neanche il 50% deiPfizer consegnati in questa prima tranche all’. Nell’ultima giornata sono state somministrate circa 59dosi. In particolare, stando a quanto riportano i dati diffusi dal governo, le donne alle quali è stato somministrato il farmaco anti-Covid sono194.114; gli uomini sono invece 123.959. La fascia d’età più vaccinata per ora è quella che va dai 50 ai 59 anni. Sono 270.724 gli operatori sanitari e sociosanitari che ...

