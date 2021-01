Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 6 gennaio 2021: 2007 nuovi casi e 37 morti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021 : sono 2007 i nuovi casi positivi su 15.417 tamponi effettuati. I decessi nelle ultime 24 ore sono 37, i guariti 1512, mentre il tasso di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) nel, ildi, mercoledì 6: sonopositivi su 15.417 tamponi effettuati. I decessi nelle ultime 24 ore sono 37, i guariti 1512, mentre il tasso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, nel Regno Unito oltre mille morti in un giorno la Repubblica Regno unito, emergenza covid mai vista prima: 3000 ricoveri al giorno, sanità in tilt

Solo nelle ultime 24 ore nel Regno Unito ha fatto registrare 62.322 nuovi contagi da coronavirus, il più alto aumento giornaliero da inizio pandemia che porta il totale dei contagiati a 2.836.801. Dat ...

Vaccini a Roma, allarme furti. I medici: «Dateci poche dosi». In ambulatorio limite di 30 flaconi

Nello studio medico di via dei Castani, a Centocelle, hanno appena comprato i lucchetti. Serviranno a blindare i frigo che ospiteranno il vaccino anti-Covid, quando arriverà. In ...

