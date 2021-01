Coronavirus Lombardia | il bollettino di oggi 6 gennaio

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milano, 62021 - Nell'utimo giorno in cui è in vigore il decreto Natale, che lain zona rossa come tutta Italia, alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto ponte che porterà un ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 12.790 tamponi effettuati sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 1.646… - saluteoggiblog : Coronavirus: Lombardia Chiusa, Assalto alle Stazioni di Milano #salute #health #benessere - AnnalindaI : RT @antondepierro: Invece di sentir parlare di #crisidigoverno in un momento così delicato per il Paese preferirei il commissariamento imme… - ValerioMinnella : RT @mazzettam: Straordinaria ammissione da parte di #Salvini, che con questo 'torna' denuncia clamorosamente il fallimento della Lombardia… - normalatosca : RT @Lanf040264: Il comitato delle vittime #coronavirus attacca #Salvini: 'Sui vaccini avete infangato la #Lombardia'. C'è anche il duo #Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Milano, 6 gennaio 2021 - Nell'utimo giorno in cui è in vigore il decreto Natale, che la Lombardia in zona rossa come tutta Italia, alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto ...Troppo grandi per iniettare il vaccino anti coronavirus: sono 46mila le siringhe “sbagliate” finite nel mirino della Lombardia e inviate da Roma in diversi ospedali della Regione. A denunciare ...