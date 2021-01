Coronavirus, l'analisi dell'Ausl: 'Oltre 9 tamponi su 10 vengono referati entro 48 ore' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 3.998 i nuovi positivi al covid-19 emersi in Romagna dall'attività di screening nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio. Su un totale di 35.712 tamponi, l'incidenza dei nuovi contagiati è ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 3.998 i nuovi positivi al covid-19 emersi in Romagna dall'attività di screening nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio. Su un totale di 35.712, l'incidenza dei nuovi contagiati è ...

Lgiova66 : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #6gennaio2021 ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma quelle otte… - folucar : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #6gennaio2021 ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma quelle otte… - AndreaStair : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #6gennaio2021 ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma quelle otte… - vi__enne : Aggiornamento #Rischio #coronavirus #6gennaio2021 ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma q… - news_rimini : Coronavirus, l'analisi dell'Ausl: 'Oltre 9 tamponi su 10 vengono referati entro 48 ore' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus analisi Coronavirus, l'analisi settimanale dell'Ausl: "Accelerazione sui referti dei tamponi" ForlìToday Covid Abruzzo, bollettino 6 gennaio. 365 nuovi positivi, 2 decessi

Emergenza Covid Abruzzo, nelle ultime 24 ore si registrano 365 nuovi positivi e due decessi. Sono 365 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.1 ...

Infermiera portoghese deceduta dopo il vaccino, l’autopsia: nessun legame con l’iniezione

Sonia Acevedo, infermiera 41enne, era morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid-19: ora gli esami chiariscono i dubbi sull’accaduto.

Emergenza Covid Abruzzo, nelle ultime 24 ore si registrano 365 nuovi positivi e due decessi. Sono 365 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.1 ...Sonia Acevedo, infermiera 41enne, era morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid-19: ora gli esami chiariscono i dubbi sull’accaduto.