Coronavirus, isolata anche in Argentina la «variante di Rio de Janeiro», scoperta a ottobre in Brasile. Nel Regno Unito una persona su 50 ha avuto il Covid la scorsa settimana

Argentina EPA/Juan Ignacio Roncoroni Tamponi per il tracciamento dei contagi a Buenos Aires L'Argentina ha annunciato di aver identificato in diversi pazienti contagiati dal Coronavirus la cosiddetta «variante di Rio de Janeiro», isolata lo scorso ottobre in Brasile. «A seguito del sequenziamento dei genomi tra novembre e dicembre ne è stato individuato uno in cui abbiamo identificato le sei mutazioni corrispondenti alla variante di Rio de Janeiro», ha confermato la dottoressa Josefina Campos, coordinatrice dell'Anlis-Malbrán Genomics and Bioinformatics Platform. Allo stato attuale, tuttavia, «non esiste ancora una letteratura scientifica completa che ci permetta di affermare che le varianti del SARS-CoV-2 ...

In Toscana sono 122.831 i casi di positività al Coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Purtroppo, oggi si registrano 27 nuo ...

