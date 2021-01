FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 27 morti, oggi 6 gennaio. E 411 nuovi contagi. Quasi 110mila i guariti - MattiaGallo17 : RT @LMtredici: #coronavirus #toscana 6/1 diagnosi 411 (Ieri 337) deced 27 guariti 572 Ti +7 Ricoveri -45 Tamp 11162 3.68 %pos (Ieri 7923… - LMtredici : #coronavirus #toscana 6/1 diagnosi 411 (Ieri 337) deced 27 guariti 572 Ti +7 Ricoveri -45 Tamp 11162 3.68 %pos (I… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - GazzettadiSiena : I dati di oggi della Regione Toscana -

Coronavirus , in Toscana sono 411 i nuovi casi e 27 decessi nelle ultime 24 ore tra martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, ...In Toscana, da inizio epidemia, salgono a 122.831 i casi di positività al Coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti ...