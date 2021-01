Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 gennaio: 20.331 nuovi casi e 548 morti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I dati sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 6 gennaio. Più contagi, con più tamponi (178.596): sono più di 20 mila come all’inizio del 2021. Il tasso di positività è stabile all’11,4% per il secondo giorno di fila. Più colpito il Veneto (+3.638 casi). La Lombardia torna sopra quota 2 mila nuovi positivi (+2.952) e anche il Lazio (+2.007) Leggi su corriere (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I dati sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 6. Più contagi, con più tamponi (178.596): sono più di 20 mila come all’inizio del 2021. Il tasso di positività è stabile all’11,4% per il secondo giorno di fila. Più colpito il Veneto (+3.638). La Lombardia torna sopra quota 2 milapositivi (+2.952) e anche il Lazio (+2.007)

