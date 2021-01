Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 548 morti e 20.331 positivi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) in Italia, il bollettino di oggi : i dati del Ministero della Salute di mercoledì 6 gennaio . Nel giorno in cui (il secondo dopo Pfizer-BionTech), i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) in, ildi: i dati del Ministero della Salute di mercoledì 6 gennaio . Nel giorno in cui (il secondo dopo Pfizer-BionTech), i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono ...

RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 182.442 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - sole24ore : ? 259.481 vaccinati, Italia seconda in classifica Ue - EmMicucci : #Coronavirus, in Italia 20.331 nuovi casi ed altri 548 morti - infoitinterno : Coronavirus, 20.331 positivi, 548 vittime: i casi in Italia nelle ultime 24 ore -