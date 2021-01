Coronavirus, il Governo proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La campagna vaccinale, partita il 27 dicembre, sta continuando in tutta Italia non con poche difficoltà a causa di mezzi idonei e somministrazione. Ad oggi, le persone vaccinate nel nostro Paese hanno superato quota 200 mila, ma la situazione e tutt’altro che finita. Il 31 gennaio sarà la data di scadenza dello stato di emergenza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La campagna vaccinale, partita il 27 dicembre, sta continuando in tutta Italia non con poche difficoltà a causa di mezzi idonei e somministrazione. Ad oggi, le persone vaccinate nel nostro Paese hanno superato quota 200 mila, ma la situazione e tutt’altro che finita. Il 31 gennaio sarà la data di scadenza dellodiL'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governo CORONAVIRUS: SCUOLA, il GOVERNO ha DECISO la DATA del RIENTRO, ma NON sarà così per TUTTI. Il VIDEO iLMeteo.it Covid Gran Bretagna, più casi (62.322) che in primavera: 1.041 morti. Londra, contagiato uno su 30

Nuovo record assoluto di morti e contagi da Covid nel Regno Unito, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane. Secondo i dati odierni, ...

Record di contagi e morti in Gran Bretagna. A Londra 1 positivo ogni 30 abitanti

Si fa sempre più grave la situazione in Gran Bretagna, alle prese con un continuo aumento dei casi di Covid-19, anche a causa della nuova e più aggressiva variante in circolazione nel Paese. L'ultimo ...

