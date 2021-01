Coronavirus | il bollettino di oggi 6 gennaio | morti | nuovi contagi e vaccinati Tutti i numeri Covid regione per regione

TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #6gennaio - Superati i 7mila morti da inizio pandemia. ?Il bollettino emesso da Regione… - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - ScaranoVincenzo : Coronavirus in Basilicata, bollettino 5 gennaio: 222 casi positivi, 35 guariti - - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #Covid_19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

Firenze, 6 gen. - In Toscana sono complessivamente 122.831 i casi di positività al coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. E si si registrano 27 nuovi decessi. Questi i dati relativi all'andamento de ...Il bollettino di mercoledì 6 gennaio. Le persone ricoverate sono complessivamente 961 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5%) ...