Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani: «Miglioramenti finora insignificanti dal decreto Natale. Rischioso riaprire le scuole» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Italia sono 20.331 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e riportati nell’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Il totale delle infezioni registrate nel Paese sale così a quota 2.201.945. Oggi, 6 gennaio, si contano 548 decessi, per un totale di 76.877 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti, invece, salgono a quota 1.556.356. I dati arrivano a fronte di 178.596 tamponi analizzati nei laboratori italiani. «È ancora presto per capire se abbiamo scampato il pericolo, mi aspetto che i contagi comincino a frenare», spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. Professore, qual è la situazione rispetto ai dati di oggi? «Per quanto riguarda la circolazione virus, e quindi la percentuale di casi positivi sui casi testati, dall’analisi fatta sulle differenze percentuali settimanali, si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Italia sono 20.331 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore e riportati nell’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Il totale delle infezioni registrate nel Paese sale così a quota 2.201.945. Oggi, 6 gennaio, si contano 548 decessi, per un totale di 76.877 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti, invece, salgono a quota 1.556.356. I dati arrivano a fronte di 178.596 tamponi analizzati nei laboratori italiani. «È ancora presto per capire se abbiamo scampato il pericolo, mi aspetto che i contagi comincino a frenare», spiega il matematico del Cnr Giovanni. Professore, qual è la situazione rispetto ai dati di oggi? «Per quanto riguarda la circolazione virus, e quindi la percentuale di casi positivi sui casi testati, dall’analisi fatta sulle differenze percentuali settimanali, si ...

TizianaFerrario : Il #NYTIMES apre con una foto dei Navigli deserti x dire che il 2021 non sarà meglio.I giorni più duri sono tutti d… - fanpage : #Covid19, ancora numeri preoccupanti in Francia - Internazionale : Cinquantacinque detenuti si sono uccisi, 34 bambini sono in cella con le madri, il sovraffollamento è ancora dramma… - dagoneye : RT @Open_gol: «Questa settimana a livello regionale è un disastro», sostiene il matematico. I numeri in chiaro?? - LorenzoComar : RT @Open_gol: «Questa settimana a livello regionale è un disastro», sostiene il matematico. I numeri in chiaro?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Bollettino coronavirus a Milano e Lombardia: quasi 3mila nuovi positivi al covid e 92 morti MilanoToday.it Bollettino coronavirus 6 gennaio: 20.331 nuovi casi e 548 morti

Quelli rapidi notificati all’Azienda sanitaria invece sono stati 2.461. Continua ad aumentare fortunatamente il numero dei guariti che si avvicina alla soglia dei 20.000: con i 249 registrati oggi, in ...

Covid, Bascialla batte tutti: è il primo sindaco della zona a essere vaccinato

SARONNO / TRADATE – Il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla, è il primo sindaco della zona ad essere stato vaccinato contro il coronavirus. E’ successo nella giornata odierna. Ma perchè ...

Quelli rapidi notificati all’Azienda sanitaria invece sono stati 2.461. Continua ad aumentare fortunatamente il numero dei guariti che si avvicina alla soglia dei 20.000: con i 249 registrati oggi, in ...SARONNO / TRADATE – Il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla, è il primo sindaco della zona ad essere stato vaccinato contro il coronavirus. E’ successo nella giornata odierna. Ma perchè ...