Coronavirus | ecco il calendario delle vaccinazioni

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono le singole regioni a stabilire l’ordine delle vaccinazioni nei loro territori, ma all’interno di un piano vaccinale nazionale che è diviso per fasi. I primi a vaccinarsi saranno gli operatori sanitari e le persone più anziane. La vaccinazione è gratuita e garantita a tutti, non obbligatoria.

Sono circa trentamila le persone che in Sicilia hanno già ricevuto il vaccino anti-covid. Nella giornata di martedì 5 gennaio, i medici delle Asp regionali hanno somministrato 10008 dosi di farmaco su ...In «C’è una veste bianca anche per noi» Vittore De Carli (Unitalsi Lombarda) raccoglie le testimonianze di dolore, solitudine, fede e solidarietà di chi ha affrontato il virus. Fino al dono di sé ...