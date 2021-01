Coronavirus | bimbo di 7 anni perde la memoria come conseguenza del virus

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il piccolo Logan Walsh, dopo la sua battaglia contro il Covid-19, ha manifestato la PIMS-TS, una condizione molto rara ma associata alche lo portato alla perdita ditemporanea L’infezione da Sars-Cov-2 in età pediatrica si manifesta solitamente in modo asintomatico o lieve ma, in alcuni rari casi, può far insorgere nei piccoli pazienti complicanze di non poco conto. Uno di questi casi è quello di Logan Walsh, undi 7che dopo aver lottato contro ildeve fronteggiare un raro quanto gravoso effetto collaterale: la perdita di. Ha perso lanei giorni di Natale Durante il ricovero delpresso il Leeds General Infirmary, uno specialista ha individuato in Logan segni ...