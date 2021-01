Coronavirus | Agenas | ' 259 481 i vaccini finora somministrati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Sono 259.481 le somministrazioni del vaccino anti-Covideffettuate in Italia. E' il dato odierno diffuso dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che pubblica in un grafico i numeri relativi alla campagna di vaccinazione in corso anche in altri Paesi della Ue.