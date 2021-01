Coronavirus | 548 decessi in 24 ore Diminuiscono i ricoveri e gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il bollettino del 6 gennaio Individuati 20.331 nuovi casi diin Italia nelle ultime 24 ore. Numero in aumento rispetto ai 15.378 contagi di ieri. Il totale delle infezioni registrate nel Paese sale così a quota 2.201.945. Stando ai dati pubblicati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero complessivo delle vittime raggiunge la cifra di 76.877. Oggi, 6 gennaio, si contano 548, meno dei 649 segnalati ieri. Il computo dei guariti, invece, ammonta a 1.556.356. I dati odierni arrivano a fronte di 178.596 tamponi analizzati nei laboratori italiani, più dei 135.106 elaborati il giorno precedente. Dall’inizio dell’epidemia, nel Paese sono stati eseguiti 27.317.974 test. Attualmente, sono 568.712 le persone con in corso un’infezione al Sars-CoV-2 in Italia. Di queste, 23.174 sono ricoverate con sintomi ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 06/01/21 • Attualmente positivi: 568.712 • Deceduti: 76.877 (+548) • Dimessi/Guariti: 1.556.356 (+… - Mariann46409026 : RT @orizzontescuola: Coronavirus, in aumento i contagi: 20.331. 548 i morti. Il bollettino del 6 gennaio - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 6 gennaio: 20, 331 nuovi positivi e 548 morti - sissiisissi2 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 20.331 nuovi casi registrati e 548 morti. Stabile il tasso di po... - EnricoGiannell1 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 06/01/21 • Attualmente positivi: 568.712 • Deceduti: 76.877 (+548) • Dimessi/Guariti: 1.556.356 (+20.227) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 548

Il Sole 24 ORE

La California è lo stato USA più colpito dalla pandemia da COVID-19 e la contea di Los Angeles è in assoluta emergenza. I dati più recenti.A fronte di poco più di 135mila tamponi eseguiti in 24 ore, i dati giornalieri dei nuovi casi diagnosticati di covid-19 in Italia segnano altri 15.378 malati a livello nazionale e 1.338 in Lombardia, ...