Coronavirus, 20.331 positivi, 548 vittime: i casi in Italia nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 20.331 i tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 548. I tamponi effettuati n sono stati 178.596, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 135.106. Il tasso di positività è dell?11,3%, quasi invariato rispetto all?11,4% di ieri. Sono invece 260.948 i vaccinati in Italia, a fronte delle 479.700 dosi consegnate alle Regioni. È quanto si legge nel report sui vaccini anti covid-19. Del totale dei vaccinati, 158.687 sono donne, 102.261 sono uomini. La fascia d’età maggiormente interessata va dai 50 ai 59 anni.224.200 gli operatori sanitari e sociosanitari ai quali è stato somministrato il vaccino; 22.423 il personale non sanitario e 14.325 gli ospiti delle strutture ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 20.331 i tamponial24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lesono 548. I tamponi effettuati n sono stati 178.596, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 135.106. Il tasso dità è dell?11,3%, quasi invariato rispetto all?11,4% di ieri. Sono invece 260.948 i vaccinati in, a fronte delle 479.700 dosi consegnate alle Regioni. È quanto si legge nel report sui vaccini anti covid-19. Del totale dei vaccinati, 158.687 sono donne, 102.261 sono uomini. La fascia d’età maggiormente interessata va dai 50 ai 59 anni.224.200 gli operatori sanitari e sociosanitari ai quali è stato somministrato il vaccino; 22.423 il personale non sanitario e 14.325 gli ospiti delle strutture ...

