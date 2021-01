Coronavirus, 20.331 nuovi casi e 648 decessi in 24 ore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo balzo dei contagi in Italia. Sono 20.331 – secondo i dati forniti dal Ministero della Salute – i positivi al Covid, in crescita rispetto ai 15.378 di ieri. Bisogna però annotare l'incremento dei tamponi a 178.596, con un rapporto tamponi/positivi stabile all'11,3%. I decessi sono stati 648. Nuovo boom dei guariti, 20.227. Sono 558.712 gli attualmente positivi con una flessione di 449 unità.Torna dopo alcuni giorni ad allentarsi la pressione sugli ospedali. I ricoverati sono 23.174 (-221), quasi stabili le terapie intensive a 2.571 (+2) con 183 nuovi ingressi. In 542.967 si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte dei contagi nelle singole regioni, il Veneto continua a registrare l'incremento maggiore di casi in 24 ore (3.638), seguito da Lombardia (2.952) e Lazio (2.007).(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo balzo dei contagi in Italia. Sono 20.331 – secondo i dati forniti dal Ministero della Salute – i positivi al Covid, in crescita rispetto ai 15.378 di ieri. Bisogna però annotare l'incremento dei tamponi a 178.596, con un rapporto tamponi/positivi stabile all'11,3%. Isono stati 648. Nuovo boom dei guariti, 20.227. Sono 558.712 gli attualmente positivi con una flessione di 449 unità.Torna dopo alcuni giorni ad allentarsi la pressione sugli ospedali. I ricoverati sono 23.174 (-221), quasi stabili le terapie intensive a 2.571 (+2) con 183ingressi. In 542.967 si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte dei contagi nelle singole regioni, il Veneto continua a registrare l'incremento maggiore diin 24 ore (3.638), seguito da Lombardia (2.952) e Lazio (2.007).(ITALPRESS).

