Coronavirus | 20 331 nuovi casi con 178 596 test | stabile il tasso di positività I morti sono 548

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nelle ultime 24 orestati 20.331 idi infezione al Sars-Cov-2 rintracciati in Italia a fronte di 178.596 tamponi processati, con un’incidenza dell’11,38% sostanzialmente identica a lunedì. Ancora alto il numero dei decessi, 548. Calano i ricoverati in area medica (-221), mentre èil numero di pazienti assistiti in terapia intensiva (+2) dove siregistrano 183 ingressi in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.