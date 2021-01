Copa del Rey, Atletico Madrid eliminato da una squadra di terza divisione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Clamoroso in Copa del Rey: l’Atletico Madrid di Simeone è stato eliminato da una squadra di terza divisione spagnola Clamoroso tonfo in Copa del Rey. L’Atletico Madrid di Diego Simeone è stata eliminata a totale sorpresa da una squadra di Segunda Division B, la terza serie spagnola: il Cornellà. Nonostante l’impiego di molti titolari (Joao Felix, Saul, Kondogbia, Vitolo, Correa, Lodi, Gimenez…), a decidere la sfida è stato un goal di Adrian Jimenez dopo sette minuti di gioco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Clamoroso indel Rey: l’di Simeone è statoda unadispagnola Clamoroso tonfo indel Rey. L’di Diego Simeone è stata eliminata a totale sorpresa da unadi Segunda Division B, laserie spagnola: il Cornellà. Nonostante l’impiego di molti titolari (Joao Felix, Saul, Kondogbia, Vitolo, Correa, Lodi, Gimenez…), a decidere la sfida è stato un goal di Adrian Jimenez dopo sette minuti di gioco. Leggi su Calcionews24.com

