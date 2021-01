Conte: Recovery plan migliorato grazie apporto forze politiche. Dubbi nel M5S (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La nuova versione del Piano nazionale di Rilancio e resilienza punterà con ancora maggior decisione sugli investimenti, soprattutto quelli ad alto impatto sulla crescita, sulla trasformazione dei settori e sulle filiere innovative. Ma molti grillini non sembrano entusiasti Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La nuova versione del Piano nazionale di Rilancio e resilienza punterà con ancora maggior decisione sugli investimenti, soprattutto quelli ad alto impatto sulla crescita, sulla trasformazione dei settori e sulle filiere innovative. Ma molti grillini non sembrano entusiasti

matteorenzi : Su Recovery, Mes, intelligence, scuola, alta velocità, garantismo, ruolo internazionale, lavoro e reddito di cittad… - NicolaPorro : L’immagine che viene fuori dall’ultimo piano del #RecoveryFund è allarmante, ecco cosa ha combinato #Conte ?? - ilfoglio_it : Nel Recovery ci sarà poco o niente del piano Colao non ha impollinato il Recovery. Possibile che a giugno Colao div… - EvasoreHonesto : RT @maurizioft: non capisco perché nella trattativa sottotraccia dopo no 300 Arcuri ciao in Recovery Plan fondazione servizi un equivoco pa… - lauracaschera : RT @marcodifonzo: ++ Fonti Iv,post Conte apre,aspettiamo carte e altre risposte ++ Pare raccolga nostre richieste su Recovery, vedremo se r… -