Conte | “Partita strana | ci siamo trovati sotto di due gol senza sapere come”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato dopo il ko con la Sampdoria per 2-1. Queste le sue parole: “E’ stata una. Ciridal possibile 1-0 per noi, con rigore sbagliato, a 2-0 per loro. Poi è difficile rimontare. Abbiamo comunque lottato, fatto il massimo, però non è andata bene, dominando la gara abbiamo perso. Asdi Lukaku dall’inizio? Chiaramente ci ha condizionato, però abbiamo una rosa adeguata per far fronte anche alla sua asho detto, è stata una, oggi forse anche la dea bendata ci ha voltato le spalle”. Fase offensiva non buona: “Io penso che la nostra fase offensiva sia sempre ottimale,il ...