Congresso evacuato | Washington nel caos

Leggi su bufale

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Eravamo in attesa di notizie da, ma “nel” sicuramente non era quella che aspettavamo. O meglio, la storia stessa di QAnon e simili dimostra che a forza di urlare alla cospirazione qualcuno che imbraccia le armi e fa un casino lo trovi sempre. È successo col Pizzagate, quando un individuo armato entrò in una pizzeria a minacciare una strage sobillato da Internet, convinto di trovare Hillary Clinton che mangia pizze pedofile al sapore di Satanismo. È successo, recentemente, quando un farmacista americano assiduo seguace del complottismo ha deciso di distruggere 500 dosi del vaccino Moderna per evitare che esse mutassero il DNA dei cittadini americani. Salvo poi, “naturalmente”, dichiarare di dover distruggere le centrali elettriche della nazione per fermare la tirannia delle macchine. E sta succedendo di ...