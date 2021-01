Concessa la commercializzazione del vaccino Moderna

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo ha riferito lo stesso esecutivo comunitario in una nota, la Commissione Europea ha “concesso un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio per ilCovid-19 sviluppato da, il secondo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Luna61710831 : RT @Lucia25443382: @roseohara78 Questo vaccino non è stato approvato oltretutto nb è solo stata concessa l’autorizzazione dai vari enti di… - Lucia25443382 : @roseohara78 Questo vaccino non è stato approvato oltretutto nb è solo stata concessa l’autorizzazione dai vari ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Concessa commercializzazione

MeteoWeek

La Cina ha concesso l'autorizzazione condizionata alla commercializzazione del primo vaccino contro la Covid-19 interamente sviluppato nel Paese.Il mercato dei cereali per la prima colazione è in Italia in crescita e, per il 2020, si prevede raggiunga un valore superiore ai 370 milioni di euro ...